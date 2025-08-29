Las temáticas de Atresmedia suben y firman su mejor mes en un año

En cuanto a las temáticas, gran agosto para los canales de Atresmedia con su mejor cuota conjunta en un año, un 7,6%, y todas en ascenso: Neox (2,1%) anota su mejor cuota mensual desde diciembre de 2023; Nova (2%) sigue siendo la cadena femenina líder y con el contenido no deportivo más visto; Atreseries (2%) repite récord de temporada y es la cadena de nueva creación líder con su 2º mejor agosto histórico, mientras que Mega (1,4%) también iguala su máxima cuota del curso con el regreso de El Chiringuito de Jugones.

Neox (2,1%) sube y logra su mejor mes desde diciembre de 2023

Neox (2,1%) crece y logra su mejor mes desde diciembre de 2023, mejorando también respecto a agosto del año pasado. Sube en todas las franjas respecto al mes pasado, y obtiene sus mejores registros en la Sobremesa (2,5%) y la Tarde (2,3%). Por públicos, destaca el 5,4% que obtiene entre los espectadores de 25 a 34 años y el 4,0% en jóvenes y el grupo de 35 a 44 años (3,8%).

Este mes, el gran protagonista de la cadena es Fantasmas, que se estrena con gran éxito en las tardes de la cadena consiguiendo un 2,8% y cerca de 184.000 espectadores de media, lo más visto del canal. Destaca especialmente entre los jóvenes y los espectadores de 25 a 34 años, alcanzando un 7,0% y 7,1% de cuota respectivamente. Además, mejora cerca de +1 punto los resultados en la franja de Neox respecto a las semanas anteriores.

También destaca en la Tarde The Big Bang Theory (2,4% y 175.000) y, en Prime Time Chicago P.D. (2,2% y 140.000), así como su oferta de cine, con la película John Wick, otro día para matar (3,7% y 276.000) como la más vista en la cadena.

Nova (2%) crece y suma otro mes como la cadena femenina líder

Nova (2%) también sube y continúa, otro mes más, como la cadena femenina líder, registrando su dato más alto de los últimos cinco meses. Además, colidera la Tarde de lunes-viernes (3,1%) y continúa como la temática líder de su franja de novelas (15:00-22:45) con un 3%.

Logra el contenido no deportivo más visto de las temáticas con Emanet (294.000 y 3,5%), que es la serie más vista de esta oferta y líder de su franja. También lidera Amarte así, Frijolito (3,3% y 225.000), mientras que Mar de amor (3,0% y 230.000), Por ella soy Eva (2,7% y 179.000), Hermanos (2,4% y 130.000) y Triunfo del amor (2,6% y 215.000) se imponen a su directa competidora.

Mega (1,4%) repite su máximo del curso y triunfa con el regreso de El Chiringuito de Jugones

Mega (1,4%) mejora la cuota de julio, por lo que iguala su mejor dato mensual de temporada.

A esta subida contribuye el regreso de El Chiringuito de Jugones, que es lo más visto de la cadena.

El programa dirigido por Josep Pedrerol consigue un 4,3% de cuota, 160.000 seguidores de media y más de 550.000 espectadores únicos, un resultado con el que sigue líder mejorando la media de la anterior temporada (+0,3 puntos) y también el arranque del año pasado (+0,5 puntos).

Junto al programa deportivo líder, sobresalen en el canal Batalla de restaurantes (2,2% y 179.000) y Asilados (1,4% y 112.000).

Atreseries (2%) sigue líder entre las cadenas de nueva creación, también con récord de temporada

Al igual que Mega, Atreseries repite su mejor cuota de temporada y logra su 2º mejor agosto histórico. Con un 2% de cuota en el mes, vuelve a ser nuevamente la cadena de nueva creación líder.

Bright Minds (2,8% y 190.000) se coloca como lo más visto del canal, seguido de ACI: Alta capacidad intelectual (2,5% y 168.000) y Crimen en el trópico (2,3% y 139.000).