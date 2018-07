Las temáticas de Atresmedia crecen en junio tras el apagón

Neox es el segundo canal temático más visto del mercado esta temporada e iguala su resultado respecto al anterior curso (2,4%). Refuerza su programación tras el apagón y es uno de los canales que más audiencia suma: alcanza en mayo su mejor mes de temporada (2,9%) y en junio marca su segundo mejor resultado del curso (2,7%).



Neox es líder temática de la temporada en jóvenes en la tarde de lunes a viernes con las sitcom, con un 11,7%, donde crece respecto al curso pasado.Los Simpson se coloca entre lo más visto de las temáticas en temporada: el capítulo más visto roza el millón de espectadores (975.000 y 4,7% el 27 de enero)



A estos datos suman los resultados de las apuestas programadas en NEOX tras el apagón: The Big Bang Theory finalizó su séptima temporada el pasado día 5 de junio como líder temático de su franja (3%), la quinta entrega de Modern Family despidió su quinta entrega el pasado 15 de junio con el liderazgo entre temáticas (2,2%) y la octava de Cómo conocí a vuestra madre también concluyó el pasado 26 de junio liderando su franja como temática entre los jóvenes (7,9%).Asimismo, The Walking Dead, la gran apuesta tras el apagón para el prime time de los lunes, se despidió como líder de su franja entre la oferta temática con un 3,5%.



El espacio infantil Neox Kidz sigue en ascenso. Los últimos cuatro meses roza el 10% en niños y casi duplica el resultado Megatrix Club en el mismo periodo del año anterior (5,8%). Neox Kidz es líder de los canales infantiles entre los niños de 10 a 12 años (17,3%).



Cinematrix termina temporada con el liderato entre temáticas de su franja. Las 42 películas emitidas promedian 2,6%, entre las que destaca la emisión de Parker el 23 de mayo con un gran 5,2%, cotas que no alcanzaba desde 2012.La WWE logra en NEOX su mejor año desde 2009, con una media en 2014 del 1,9%.Finalmente, NEOX concluye la temporada con grandes éxitos en branded content como gala Neox Fan Awards, que reúne el 24 de septiembre de 2013 a más de medio millón de espectadores y un 3,2% de share y es todo un fenómeno en las redes sociales, al igual que Feliz Año Neox, seguido este año por casi 300.000 espectadores.NOVA sigue en ascenso y logra la mejor temporada de su historia con un 2,2% (+0,2 puntos vs 2012/2013), curso que cierra con dos máximos mensuales consecutivos (2,6%) en mayo y junio (+0,3 puntos vs abril) coincidiendo con los dos primeros meses de la era post apagón. Es el canal temático femenino líder, muy por delante de su competidora directa: +0,4 vs Divinity. Y también líder temática de la Tarde de lunes a viernes en temporada (3,9%).



Esta temporada emite la novela más vista de su historia: La patrona, con una media de 557.000 espectadores y el 3%. Su capítulo final fue visto por 793.000 espectadores.Dirección de Comunicacióncomunicacion@atresmediatv.com91 623 08 25 / 6 / 7 / 8https://oficinaprensavirtual.atresmedia.comAdemás, en junio, se han producido dos eventos significativos: los finales de Corazón Indomable y Una Maid en Manhattan marcan sus récords históricos en cuota (7,2% y 4,3%, respectivamente).En el caso de Una Maid en Manhattan, además, el capítulo final se convierte en la segunda emisión más vista de la historia del canal con 788.000 espectadores.



Una Maid en Manhattan (2,7% y 491.000 espectadores de media) y Corazón indomable (4,7% y 488.000 espectadores de media) entran en el Top 5 de novelas más vistas del canal y esta última dice adiós líder absoluta de su franja entre la oferta temática y por delante incluso de algunas generalistas en repetidas ocasiones.



En cuanto a los estrenos surgidos tras el apagón, destaca Downton Abbey, que arrancó como el debut más visto de una serie en la cadena con 600.000 espectadores y el 3,5% de cuota (superó incluso a Cuatro con la emisión de “Un príncipe para Laura”) y que promedia hasta el momento un 2,5%.