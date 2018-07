Las TDT de Atresmedia TV lideran el viernes (11,2%)

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL FIN DE SEMANA



VIERNES



Neox: Cinematrix - Rompedientes 631.000 (4%)

Nova: La Patrona 500.000 (3,1%)

Nitro: Sin Rastro 484.000 (2,9%)

Xplora: Empeños a lo bestia 245.000 (2%)

La Sexta3: Cine - Ghost Ship: Barco Fantasma 409.000 (2,9%)



La Siete: La voz: batallas 278.000 (1,9%)

FDF: La que se avecina 446.000 (2,8%)

Boing: Cine - Doraemon y el pequeño dinosaurio 442.000 (2,7%)

Divinity: La casa de mis sueños 277.000 (2,2%)

Energy: C.S.I. Nueva York 186.000 (1,4%)

Nueve: El comisario 166.000 (1,2%)



Clan TV: Fanboy y Chumchum 415.000 (2,7%)

Teledeporte: Tenis: Masters 1000 685.000 (5,2%)

24H: Fue informe - El Rey de coplas 92.000 (0,5%)



Disney Channel: Cine - Un chihuahua en Beverly Hils 3: ¡Qué viva la fiesta! 530 (3,2%)

Intereconomía TV: Punto pelota: lo mejor de la semana 107.000 (1,2%)

MTV: Camino a los EMA 88.000 (1,5%)

13TV: Cine Western - Un ejército de cinco hombres 288.000 (2,3%)

Discovery Max: Mi casa en un árbol 370.000 (2,5%)

Paramount Channel: Cine - Yo, el halcón 335.000 (2,2%)



SÁBADO



Neox: Los Simpson 571.000 (3,7%)

Nova: Tu cara me suena 324.000 (2,3%)

Nitro: Ley y orden: Unidad de victimas especiales 363.000 (2,2%)

Xplora: Restauradores 232.000 (2,1%)

La Sexta3: Cine - Ip Man 471.000 (4%)



La Siete: Conexión Samanta 461.000 (2,8%)

FDF: La que se avecina 564.000 (4,7%)

Boing: Cine- Doraemon y los piratas de los mares del sur 426.000 (3,3%)

Divinity: Callejeros Viajeros - Florencia, la más bella 316.000 (1,9%)

Energy: C.S.I. Miami 205.000 (1,5%)

Nueve: Fila Nueve - Adolescencia Perdida 123.000 (1,2%)



Clan TV: El pequeño reino de Ben y Holly 495.000 (12,2%)

Teledeporte: Tenis: Masters 1000 954.000 (8%)

24H: 24H en la calle 107.000 (0,7%)



Disney Channel: Cine - 101 Dálmatas: Más vivos que nunca 533.000 (3,3%)

Intereconomía TV: El mundo en guerra - El Desierto 79.000 (0,7%)

MTV: Vergüenza Ajena 196.000 (1,2%)

13TV: Sabado de cine: Presentación - Katyn 275.000 (1,7%)

Discovery Max: Ed Stafford: Solo en la isla 241.000 (3,7%)

Paramount Channel: Cine - Taxi Driver 245.000 (1,5%)



DOMINGO



Neox: Los Simpson 586.000 (2,8%)

Nova: Top Chef 307.000 (1,7%)

Nitro: The Border 291.000 (1,4%)

Xplora: La casa de empeños 553.000 (2,9%)

La Sexta3: Cine - Serendepity 473.000 (2,4%)



La Siete: Salvame Deluxe 244.000 (1,6%)

FDF: La que se avecina 609.000 (4,2%)

Boing: Doraemon Gato Cósmico 357.000 (1,8%)

Divinity: Cine: Up in the Air 404.000 (2,1%)

Energy: C.S.I. Miami 260.000 (1,8%)

Nueve: Fila Nueve 83.000 (0,6%)



Clan TV: Bob esponja 660.000 (3,9%)

Teledeporte: Tenis: Masters 1000 704.000 (5,2%)

24H: 24H Noticias 112.000 (3,2%)



Disney Channel: Cortometraje - Enredados para siempre 378.000 (2,5%)

Intereconomía TV: Punto Pelota 176.000 (2,8%)

MTV: Vergüenza Ajena 244.000 (1,2%)

13TV: Nuestro cine: Es peligroso casasrse a los 60 556.000 (3,4%)

Discovery Max: Así se hace: Coches alucinantes 324.000 (1,6%)

Paramount Channel: Cine - Desafio final 381.000 (2,1%)