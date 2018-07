La Sexta3 duplica la audiencia de Paramount Channel

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL DÍA

Neox: Los Simpson 474.000 (3,6%)

Nova: El nombre del amor 410.000 (4%)

Nitro: Ley y Orden 309.000 (2%)



La Siete: Secretos y Mentiras 231.000 (1,6%)

FDF: La que se avecina 611.000 (5%)

Boing: Doreamon Gato Cósmico 486.000 (3,8%)

Divinity: Tu estilo a juicio 296.000 (2,1%)

Energy: Crónicas carnívoras 185.000 (2%)



Clan TV: Bob Esponja 550.000 (3,4%)

Teledeporte: JO Natación 64.000 (0,4%)

24H: Telediario 2 118.000 (0,7%)



Disney Channel: Shake it up 306.000 (2,2%)

Intereconomía TV: El gato al agua 391.000 (2,4%)

Marca TV: Prórroga Fútbol Copa del Rey 394000 (2,3%)

MTV: Pop Up video 104.000 (0,8%)

13TV: Cine - The Killer 192.000 (1,2%)

Discovery Max: Así se hace 207.000 (1,2%)

Paramount Channel: Cine 22H - Más fuerte que el odio 279.000 (1,6%)



Xplora: Fronteras de la construcción 205.000 (1,5%)

La Sexta3: Cine 22H - El furor del Dragón 637.000 (3,7%)