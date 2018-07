El prime time de las TDT cae a mínimos con la Eurocopa

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL DÍA

Neox: Cine - El efecto mariposa 418.000 (2,5%)

Nova: Triunfo del amor 261.000 (2,1%)

Nitro: Walker Texas Ranger 236.000 (1,3%)

La Siete: Callejeros Viajeros 439.000 (3%)

FDF: La que se avecina 539.000 (3,9%)

Boing: Doreamon gato cósmico 388.000 (2,8%)

Divinity: Entre fantasmas 257.000 (1,9%)

Energy: Top Gear 133.000 (1%)



Clan TV: Los pingüinos de Madagascar 455.000 (3,1%)

Teledeporte: Tenis ATP 250 221.000 (1,7%)

24H: La noche en 24H 356.000 (2,1%)



Disney Channel: Shake it up 348.000 (2,4%)

Intereconomía TV: El gato al agua 333.000 (1,7%)

Marca TV: Eurofutboleros 194.000 (1,9%)

MTV: Vergüenza Ajena 220.000 (1,2%)

13TV: Cine - Winnetou 110.000 (1%)

Discovery Max: Control de aduanas 160.000 (1,4%)

Paramount Channel: Cine - La séptima profecía 239.000 (1,3%)



Xplora: Cazatesoros 291.000 (1,8%)

La Sexta3: Cine - El último valle 244.000 (1,3%)



La Roja goleando a Irlanda es un rival muy difícil. Las cadenas de TDT no alcanzan el 2% de audiencia en la franja del prime time. FDF lidera con el 2,8% de cuota, seguido por Neox (2,3%).