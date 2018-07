Nova lidera la tarde de las temáticas con un 4% de share

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL DÍA



Neox: Los Simpsons 624.000 (3,6%)

Nova: Lo que la vida me robó 524.000 (3,2%)



FDF: Aída 629.000 (3,7%)

Boing: Just Kidding 490.000 (3,7%)

Divinity: Anatomía de Grey 368.000 (1,9%)

Energy: Crónicas carnívoras 370.000 (2,3%)



Clan TV: Bob Esponja 514.000 (3,1%)

Teledeporte: Conexión Vintage 118.000 (0,7%)

24H: Telediario1 158.000 (1,2%)



Disney Channel: Splatalot 372.000 (2,7%)

13TV: El Cascabel 377.000 (2,1%)

Discovery Max: Food Factory 369.000 (2,9%)

Paramount Channel: Cine - Last Holiday 495.000 (2,7%)