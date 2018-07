Nova, líder de la Tarde con un 3,5% de share

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL DÍA

Neox: Los Simpson 749.000 (4,3%)

Nova: El clon 509.000 (2,8%)

Nitro: Sin rastro 378.000 (2,4%)

Xplora: La casa de empeños 202.000 (1,7%)

laSexta3: Cine - Secretos compartidos 331.000 (1,9%)



La Siete: La voz 356.000 (2,1%)

FDF: La que se avecina 600.000 (4,5%)

Boing: Wipeout 394.000 (2,1%)

Divinity: Tu casa a juicio 357.000 (2,7%)

Energy: Eurobasket: Eslovenia-Francia 329.000 (2,0%)

Nueve: El comisario 183.000 (1,3%)



Clan TV: Los pingüinos de Madagascar 464.000 (3,1%)

Teledeporte: Champions League: Resumen At. Madrid-Zenit 504.000 (3,8%)

24H: Telediario 2 115.000 (0,7%)



Disney Channel: Jessie 297.000 (2,7%)

Intereconomía TV: Punto pelota 217.000 (3,3%)

MTV: Alaska & Mario 92.000 (0,7%)

13TV: El cascabel 250.000 (1,6%)

Discovery Max: Así se hace 285.000 (1,5%)

Paramount Channel: Cine - Donnie Brasco 346.000 (2,0%)

Nova mantiene su liderato en la franja de la Tarde al anotar un 3,5% de audiencia. Sin embargo la emisión más vista de la temática femenina no fue en la Tarde, sino en el Prime Time. 'El clon', en su segundo capítulo, lo vieron un total de 509.000 espectadores.



En Neox destacan los tres episodios de 'The Big Bang Theory' (3%, 3,4% y 3,5%). El más visto fue el segundo que reunió frente a Neox a 407.000 espectadores. Y es que Jim Parsons, el nominado al Emmy 2013 como mejor actor principal de comedia, deslumbra con cada intervención de su Sheldon Cooper.



No obstante, la emisión con más audiencia, tanto en Neox como en todas las TDT, fue, una vez más para 'Los Simpson' que lo vieron un total de 749.000 espectadores.

En Xplora la serie 'La casa de empeños' que muestra el día a día de una pequeña tienda de empeños en Las Vegas y que narra las historias de los objetos más variopintos, es lo más visto de la cadena factual de Atresmedia TV. La serie fue seguida por más de 200.000 espectadores.



El programa que presenta Josep Pedrerol en Intereconomía, 'Punto Pelota', anotó ayer un 3,3% de share. La audiencia eligió al periodista y a su habitual equipo de contertulios para seguir los resúmenes de los partidos de Champions, tanto del Barcelona, como del Atlético de Madrid. De este modo, 'Punto Pelota' superó en +1,3 puntos a 'Tiki Taka' (2%) en Energy.