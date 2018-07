Nova es líder de la Tarde (4,5%) y del Prime Time (3,1%) temático

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL DÍA

Neox: The Big Bang Theory 539.000 (3,5%)

Nova: Mar de amor 534.000 (4,7%)

Nitro: Sin rastro 403.000 (3,1%)

Xplora: Restauradores 306.000 (2%)

La Sexta3: Cine - Pactar con el diablo 470.000 (3,5%)



La Siete: Me cambio de familia 234.000 (1,6%)

FDF: Aida 475.000 (3,6%)

Boing: Juegos en familia 263.000 (2%)

Divinity: Tu casa a juicio 316.000 (2,5%)

Energy: Reforma brutal 230.000 (1,8%)

Nueve: El comisario 114.000 (1,0%)



Clan TV: Los pingüinos de Madagascar 459.000 (4%)

Teledeporte: Sorteo Liga de Campeones 704.000 (7,2%)

24H: La noche en 24H 127.000 (0,9%)



Disney Channel: Hannah Montana 225.000 (1,5%)

Intereconomía TV: Punto Pelota 185.000 (3%)

MTV: Gerodie Shore 93.000 (0,6%)

13TV: De hoy a mañana 261.000 (1,8%)

Discovery Max: Así se hace 298.000 (2%)

Paramount Channel: Cine - House of haunted hill 344.000 (2,3%)

Nova es la temática más vista en la franja de la Tarde (4,5%) y en la del Prime Time (3,1%). La emisión con más audiencia del canal femenino de Atresmedia TV es para 'Mar de amor' (4,7%) que fue sintonizada por un total de 534.000 espectadores. El liderazgo de Nova continuó en el Prime Time, gracias a 'El cuerpo del deseo' (4,3% y 5%) y 'El clon' (3,6%, 3,3% y 3,3%).



Las temáticas de Atresmedia TV son líderes al sumar un 11% de audiencia, superando así a los canales TDT de Mediaset, que anotan un 10,4% de share aún teniendo un canal más.



Xplora es líder absoluta de la Madrugada con un 9,9% de cuota de pantalla y consolida su posición en esta franja. La temática factual de Atresmedia TV supera en 0,2 puntos a Discovery Max.



La emisión no deportiva más vista del día es para la sitcom de Neox 'The Big Bang Theory'. Los físicos más divertidos del momento consiguieron reunir en Neox a un total de 539.000 espectadores. El inteligente Sheldon Cooper, interpretado por Jim Parsons (nominado al Emmy 2013 a mejor actor de comedia), volverá con nuevos capítulos en el estreno de la séptima temporada de la serie, el 26 de septiembre en la cadena CBS.