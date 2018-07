Nitro (1,7%) duplica a Energy (0,8%)

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL DÍA

Neox: Los Simpson 642.000 (3,7%)

Nova: La que no podía amar 367.000 (2,1%)

Nitro: Equipo de Investigación 337.000 (2,3%)

La Siete: Hay una cosa que te quiero decir 261.000 (1,6%)

FDF: La que se avecina 560.000 (4,1%)

Boing: Hora de aventuras 401.000 (3,6%)

Divinity: Mujeres Desesperadas 539.000 (3,6%)

Energy: Campeones La Roja 158.000 (2,1%)



Clan TV: Fanboy y Chumchum 517.000 (3,7%)

Teledeporte: Post Eurobasket 156.000 (0,9%)

24H: La noche en 24H 312.000 (1,9%)



Disney Channel: Shake it up 342.000 (2,1%)

Intereconomía TV: El gato al agua 402.000 (2,3%)

Marca TV: Oliver y Benji 128.000 (0,7%)

MTV: MTV Cazados 175.000 (1%)

13TV: Cine - Mando perdido 252.000 (1,5%)

Discovery Max: Así se hace 292.000 (1,7%)

Paramount Channel: Cine - Dos mujeres 164.000 (1,2%)



Xplora: Los cazadores de pantanos 309.000 (2%)

La Sexta3: Cine - Stalingrado 367.000 (2,2%)



El canal masculino del Grupo Antena 3, Nitro, registró ayer una audiencia media del 1,7% de cuota, duplicando los datos de Energy (0,8%), su competidor más directo.



La cadena enfocada al público masculino de Mediaset España no mejora sus datos, a pesar de contar con resúmenes diarios de la Eurocopa.



En lo que respecta a los canales femeninos de ambos grupos, Divinity (1,8%) emitió anoche el final de 'Mujeres Desesperadas' (3,6%). Pero a pesar de contar con esta serie y la expectación creada, tan sólo consigue una diferencia de una décima respecto a Nova (1,7%).



La Sexta3 (1,3%) supera ampliamente a Paramount Channel (0,9%), mientras que los canales de documentales mantienen una "riña" más ajustada: Discovery Max (1,2%) supera por una décima a Xplora.