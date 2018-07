Neox lidera el prime time temático (2,7%) con su "noche de sitcom"

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL DÍA



Neox: Los Simpson 786.000 (3,9%)

Nova: La Patrona 678.000 (3,5%)

Nitro: Sin rastro 533.000 (2,8%)

Xplora: Empeños a lo bestia: Chicago 300.000 (1,6%)

La Sexta3: Cine - Kate y Leopold 427.000 (2,2%)



La Siete: ¿Quién quiere casarse con mi madre? 306.000 (1,6%)

FDF: Aída 639.000 (3,3%)

Boing: Doraemon Gato Cósmico 575.000 (3,6%)

Divinity: La casa de mis sueños 316.000 (2,4%)

Energy: ¿Quién da más? No es un osito cualquiera 169.000 (1,3%)

Nueve: El Comisario 104.000 (0,5%)



Clan TV: Bob Esponja 473.000 (2,8%)

Teledeporte: Fútbol: Champions League Resumen 175.000 (0,9%)

24H: La noche en 24H 144.000 (0,8%)



Disney Channel: Violetta 497.000 (2,8%)

Intereconomía TV: El gato al agua 240.000 (1,2%)

MTV: Ya no estoy gordo 81.000 (0,4%)

13TV: Al día 269.000 (1,6%)

Discovery Max: Joyas sobre ruedas 461.000 (2,8%)

Paramount Channel: Cine - El secreto de los hermanos Grimm 277.000 (1,4%)





Neox es la opción más vista del Prime Time de las temáticas con un 2,7% gracias a la programación de la "la noche de las sitcom' con la emisión de 'Dos chicas sin blanca', que registra 2,4% de cuota y más de medio millón de espectadores, 'The Big Bang' (2,8% y 561.000 espectadores) y 'Cómo conocí a vuestra madre' que supera los 400.000 espectadores y registra un 2,7%. Además, Neox anota un 2,5% de cuota de pantalla en el día de ayer. La serie 'Los Simpson' en Neox, vuelve a ser la emisión más vista de la TDT con 786.000 espectadores y una cuota del 3,9%.



Los canales temáticos de Atresmedia TV anotan 9,5% en el día y se imponen a los de Mediaset (8,2%) pese a contar con un canal menos.



Xplora lidera la franja de Madrugada de forma absoluta con un 11,9% de share. Además, las cadenas factuales de Atresmedia TV, Nitro (1,7%) y Xplora (1,5%) superan a Energy (0,9%).



Nova lidera la Tarde temática registrando una cuota de pantalla del 3,7% y se impone ante sus competidoras directas sacando un +3,5 a puntos a Nueve y +2,3 puntos a Divinity (1,4%). El canal femenino de Atresmedia Televisión anota un 2,4% de share en el día de ayer y saca +2% puntos a Nueve (0,4%) y +0,8 puntos a Divinity (1,6%).