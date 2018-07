Neox cierra mayo con 2,7% de audiencia media

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL DÍA

Neox: Los Simpson 592.000 (3,8%)

Nova: La que no podía amar 317.000 (1,8%)

Nitro: Ley y Orden 308.000 (2%)



La Siete: Callejeros Viajeros 476.000 (2,7%)

FDF: La que se avecina 468.000 (4,4%)

Boing: Doreamon Gato Cósmico 349.000 (3,1%)

Divinity: Cinco Hermanos 363.000 (1,9%)

Energy: Top Gear 145.000 (1%)



Clan TV: Bob Esponja 434.000 (3,3%)

Teledeporte: baloncesto Liga ACB 669.000 (4,9%)

24H: La noche en 24H 359.000 (2,1%)



Disney Channel: Phineas y Ferb 287.000 (10,8%)

Intereconomía TV: El gato al agua 421.000 (2,4%)

Marca TV: Oliver y Benji 208.000 (1,1%)

MTV: Vergüenza Ajena 215.000 (1,2%)

13TV: Cine - La última aventura del general Custer 210.000 (1,9%)

Discovery Max: Así se hace 225.000 (1,5%)

Paramount Channel: Cine - Traidor en el infierno 157.000 (0,9%)



Xplora: Cazatesores 352.000 (2,1%)

La Sexta3: Cine - Fugitivos encadenados 547.000 (3%)



Repiten empate, pero no dato. Neox y FDF lideran las cadenas de TDT con un 2,7% de audiencia, +0,1 puntos que el pasado mes de abril. Neox sube +0,2 puntos respecto al mismo mes del año pasado. La emisión de la saga 'American Pie' destaca en las emisiones del mes, en especial la segunda película, con más de un millón de espectadores (5,7% de share).



Las comedias de la tarde, con 'The Big Bang Theory' y 'Dos Hombres y Medio', colocan a esta franja horaria como una de las mejores de la cadena, junto al late night.



Nova (1,5%) sube una décima, 'Doña Bárbara' se sitúa como la telenovela más vista de la cadena en mayo. Cabe destacar la audiencia de la película 'El Diario de Noa' que rozó los 400.000 espectadores y registró 2,6% de share.



En cuanto a las cadenas dirigidas al público masculino, Nitro (1,5%) duplica la audiencia de Energy (0,8%). Las retransmisiones del Mundial de Fórmula 1 encabezan el ranking de emisiones más vistas de Nitro, aunque la película 'U-571' se cuela en la lista con una audiencia de más de 450.000 espectadores (2,4%).



Energy también cuenta con el Mundial de Motociclismo, pero sólo se encuentre una emisión entre lo más visto del canal. El cine copa el ranking y la película más vista es 'Rambo: Acorralado' con 435.000 espectadores.



En mayo se lanzó un nuevo canal de TDT: Xplora. La cadena dedicada a documentales alcanza una audiencia media de 1,1% en su primer mes de emisiones. La cifra mejora en cinco décimas más el resultado obtenido por La Sexta2 en su último mes.



El otro canal de documentales, Discovery Max, repite el dato de audiencia de abril, 1,2%.



La Sexta3 continúa siendo el canal de cine más visto (1,5%), superando en +0,4 puntos a Paramount Channel (1,1%). Ayer, Todo Cine anotó un 1,6% en el día y rozó los 3 puntos en el prime time.



En lo que se refiere a los canales de TDT de RTVE, Clan TV repite el resultado del mes de abril (2,4%). El ranking de programas más vistos de la cadena está encabezado por 'Bob Esponja' y 'Los Pingüinos de Madagascar'. El canal 24H alcanza el 1% de audiencia y Teledeporte se queda con un 0,7% de share. La prórroga del partido de Liga ACB es lo más visto del canal con más de un millón de espectadores.