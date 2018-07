Neox arranca septiembre con más del 3% de audiencia

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL FIN DE SEMANA

VIERNES

Neox: Cine - Zoolander 359.000 (2,7%)

Nova: Triunfo del amor 303.000 (2,7%)

Nitro: Sea Patrol 319.000 (2,3%)



La Siete: Mujeres y Hombres y Viceversa 131.000 (1,1%)

FDF: La que se avecina 510.000 (4,5%)

Boing: Doreamon Gato Cósmico 347.000 (3%)

Divinity: Tu estilo a Juicio 233.000 (1,8%)

Energy: Embargo por sorpresa 161.000 (1,3%)



Clan TV: El pequeño reino de Ben y Holly 391.000 (3,3%)

Teledeporte: Londres en juego 209.000 (1,6%)

24H: Telediario 117.000 (0,9%)



Disney Channel: Cine - Amienemigos 286.000 (2,2%)

Intereconomía TV: El gato al agua 217.000 (1,6%)

Marca TV: Fútbol Liga española 341.000 (3,6%)

MTV: american Best Dance Crew 105.000 (0,8%)

13TV: Cine - Los Vengadores 142.000 (1,7%)

Discovery Max: Así se hace 244.000 (1,9%)

Paramount Channel: Cine - Desaparecido en combate 288.000 (2,1%)



Xplora: Embargos a lo bestia 238.000 (2%)

La Sexta3: Cine - En algún lugar de África 455.000 (3,5%)



SÁBADO

Neox: Aquí no hay quien viva 400.000 (5,6%)

Nova: ¡Ahora Caigo! 186.000 (2,1%)

Nitro: Ley y Orden 338.000 (2,6%)



La Siete: Sálvame Deluxe 223.000 (2%)

FDF: La que se avecina 451.000 (4,4%)

Boing: Doreamon Gato Cósmico 339.000 (3%)

Divinity: Callejeros Viajeros 217.000 (2,4%)

Energy: ¿Quién da más? 212.000 (1,7%)



Clan TV: Las nuevas aventuras de Tom y Jerry 469.000 (4,2%)

Teledeporte: Vuelta Ciclista España 455.000 (3,8%)

24H: Telediario Fin de Semana 139.000 (1,1%)



Disney Channel: Phineas y Ferb 240.000 (2,3%)

Intereconomía TV: El Telediario 1,1 125.000 (1,1%)

Marca TV: Fútbol Liga española 313.000 (3,5%)

MTV: MTV Pira2 128.000 (1,1%)

13TV: Cine Western 175.000 (2%)

Discovery Max: Así se hace 227.000 (2,2%)

Paramount Channel: Cine - American Beauty 208.000 (2,1%)



Xplora: Buscadores de fantasmas 323.000 (2,5%)

La Sexta3: Cine - Be Cool 429.000 (3,3%)

DOMINGO

Neox: Los Simpson 651.000 (5,1%)

Nova: Decogarden 242.000 (2,1%)

Nitro: Cine - El dorado 252.000 (2%)



La Siete: Más allá de la vida 187.000 (1,2%)

FDF: La que se avecina 601.000 (4,5%)

Boing: Oggy y las cucarachas 419.000 (2,9%)

Divinity: Tabatha te necesito 263.000 (2,4%)

Energy: ¿Quién da más? 264.000 (2,1%)



Clan TV: Cine - Bob Esponja 415.000 (3,2%)

Teledeporte: JP Natación 223.000 (2,1%)

24H: Comando actualidad 156.000 (1,6%)



Disney Channel: Phineas y Ferb 245.000 (2,1%)

Intereconomía TV: Punto Pelota 242.000 (3,6%)

Marca TV: Futboleros 310.000 (3,3%)

MTV: Más que amigos 116.000 (1,1%)

13TV: Cine Western 205.000 (1,9%)

Discovery Max: Dinero Fácil 205.000 (1,8%)

Paramount Channel: Cine - El Guardaespaldas 365.000 (2,3%)



Xplora: 11S: el día que cambió el mundo 340.000 (2,2%)

La Sexta3: Cine - El Pianista 250.000 (2%)



Agosto cierra con una espectacular subida de Teledeporte, que termina el mes olímpico con 2,4% de audiencia (un punto más que en julio de este año). FDF es la cadena líder de las temáticas (3,2%) y Neox anota una audiencia media de 2,8%, repitiendo resultado.



La cadena de cine La Sexta3 (1,9%) sube una décima en agosto y logra así su mejor registro mensual. 'Nacer para morir' fue la película mas vista de la cadena en agosto.