laSexta, líder sobre su rival por 50º mes consecutivo en un hito sin precedentes

laSexta (5,5%) alcanza en agosto un récord histórico: lidera sobre su inmediato competidor alcanzando 50 victorias mensuales consecutivas (desde julio de 2021), circunstancia que no se había producido hasta el momento y con la que vuelve a situarse como la tercera cadena privada más vista.

Aruser@s arranca a finales de mes su octava temporada y lo hace imponiéndose a todos sus competidores privados con un 14,9% de media. Por su parte, El Humorning consigue un 11,8% en su primera semana de estreno, mejorando el en casi 1 punto el regreso del curso anterior.

Al Rojo Vivo y Más Vale Tarde Verano vuelven a ser los programas de mayor aportación a la cadena y laSexta Noticias se alza como su contenido más visto, con todas sus ediciones líderes sobre las de su competidor. De sus apuestas estelares, mención especial para laSexta Xplica, que logra el mejor verano de su historia, mientras que El Taquillazo triunfa liderando también sobre su rival directo.

Aruser@s arranca temporada en la última semana de agosto con un 14,9% y 292.000 espectadores de media, imponiéndose a todos sus competidores privados. El Humorning firma un 11,8% en su primera semana de estreno, mejorando el estreno de la temporada anterior en cerca de +1 punto.

Al Rojo Vivo(8,1% y 278.000) vuelve a liderar en el verano sobre su inmediato competidor (+1,6 puntos) y continúa entre los programas de mayor aportación a la cadena, además del segundo de mayor cuota. Consigue más de 1,7 millones de espectadores únicos cada día.

laSexta Noticias(6,9% y 473.000) continúa entre los contenidos más vistos de la cadena y demostrando su estabilidad, de nuevo líder frente a su rival y con todas las ediciones por delante de las de su competidor.

laSexta Noticias 14H L-V (7,4% y 544.000) es la edición de noticias y la más vista de la cadena en el mes. Continúa muy por delante de su directo competidor y logra cada día más de 1,1 millones de espectadores únicos.

laSexta Noticias 20H L-V (6,2% y 419.000) lidera igualmente sobre su competidor, siendo, de hecho, la edición que más ventaja consigue con su rival, +1,5 puntos.

laSexta Noticias FDS, tanto la edición de las 14 Horas (7,8%) como la de las 20 Horas (6,2%) se sitúan igualmente por delante de su competidor, mejorando, además, ambas alrededor de medio punto respecto al año pasado.

Más vale tarde de Verano (6% y 420.000) consolida los resultados del año pasado y supera igualmente a su directo competidor. Es el programa de mayor aportación de la cadena y cada día lo siguen una media de 2 millones de espectadores únicos.

Jugones (5,4% y 468.000) continúa líder sobre su rival y sumando cada día más de 700.000 espectadores únicos.

Zapeando (5,2% y 424.000) mejora respecto a hace un año y destaca en Target Comercial con un 8,5% de cuota. Cerca de 1,3 millones de espectadores únicos contactan cada día con el programa.

laSexta Xplica (7% y 445.000) logra un excelente resultado con su mejor verano de la historia y por delante de su rival directo. Mejora en julio (8%, +3 puntos respecto al año pasado) y en agosto (6%, +1,4% puntos vs agosto de 2024) con su mejor cuota en estos meses. Es el programa con más espectadores únicos de la cadena con más de 3 millones cada sábado.