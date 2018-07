El ciclo de 'Rocky' en La Sexta3 se convierte en 'trending topic'

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL DÍA

Neox: The Big Bang Theory 615.000 (3,4%)

Nova: La que no podía amar 343.000 (1,9%)

Nitro: Ley y Orden 350.000 (2,3%)



La Siete: Callejeros Viajeros 395.000 (2,2%)

FDF: La que se avecina 678.000 (4,9%)

Boing: Doreamon Gato Cósmico 368.000 (2,8%)

Divinity: Medium 284.000 (1,6%)

Energy: Los timadores 201.000 (1,4%)



Clan TV: George de la Jungla 482.000 (3,2%)

Teledeporte: Fútbol Liga de Campeones 118.000 (0,7%)

24H: La Noche en 24H 247.000 (1,5%)



Disney Channel: Violetta 493.000 (3,4%)

Intereconomía TV: El gato al agua 506.000 (3%)

Marca TV: Marcagol Europa League 122.000 (0,7%)

MTV: Vergüenza Ajena 143.000 (0,8%)

13TV: Cine - Trueno Negro 232.000 (1,4%)

Discovery Max: Secretos del Universo con Morgan Freeman 265.000 (1,9%)

Paramount Channel: Cine 22H - The Ring 263.000 (1,5%)



Xplora: Empeños a lo bestia 200.000 (1,1%)

La Sexta3: Cine 22H - Rocky 3 613.000 (3,5%)



El boxeador Rocky se coló anoche entre los temas más comentados en las redes sociales. La Sexta3 emitió la tercera entrega de 'Rocky', la película protagonizada por Silvester Stallone. 'rocky 3' fue vista por más de 600.000 espectadores (3,5%).



Neox fue líder de la franja de Tarde en las TDT con casi 4% de cuota. Nitro (1,3%) volvió a imponerse a Energy (1%), al igual que Nova (1,8%) a Divinity (1,4%).



Teledeporte registra una audiencia de menos de medio punto, con programaas que registran un 0,1% de share.