Atresmedia se mantiene líder en el consumo digital y atresplayer suma otra victoria entre las plataformas

Nuevo mes y nuevo liderazgo para Atresmedia. El Grupo mantiene su hegemonía también en las audiencias digitales y suma otro mes a la cabeza, posición que conserva de forma ininterrumpida desde abril de 2016. Así, de acuerdo con los últimos datos de Comscore, correspondientes al pasado mes de agosto, sigue líder entre los grupos audiovisuales al conseguir 21,1 millones de usuarios únicos. Este resultado le permite revalidar la destacada distancia que mantiene con su competidor directo, que en esta ocasión es de un +80%, o, lo que es lo mismo, consiguiendo cerca de 9,4 millones de visitantes únicos más que su rival.

Igualmente, Atresmedia firma una buena posición en el ranking de sites más visitados en España, situándose en el 8º puesto, y logra aumentar la rotunda distancia que mantiene sobre su competidor en este top, ya que éste desciende hasta la 31ª posición.

atresplayer sigue líder entre las plataformas

Un mes más, Atresmedia consolida su liderazgo, acompañado también por el de atresplayer entre las plataformas, al registrar 2,2 millones de visitantes únicos. Con este resultado, vuelve a liderar sobre competidores, aventajando en un +5% a su rival privado y en un +31% a la plataforma de la cadena pública.

La plataforma de Atresmedia refuerza su liderazgo gracias a su constante y decidida apuesta, a la que no paran de llegar nuevos y exclusivos contenidos, dando forma a un catálogo único e imbatible en entretenimiento, ficción, actualidad, información y documentales. Una oferta con la que se convierte en la plataforma en español más completa y reconocida, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

La plataforma líder ha seguido en agosto muy abierta por vacaciones, y ha continuado en el mes estival por excelencia con nuevos estrenos. Así, ha llegado Érase una vez en Marbella, su nuevo documental original, que ya está disponible al completo. A lo largo de cuatro capítulos, la serie reconstruye ocho historias reales que definieron el auge y la decadencia de una ciudad donde el lujo, la política, el crimen y la prensa del corazón convivieron en un escenario único.

laSexta y Antena 3 vuelven a liderar el ranking de canales

En cuanto a las webs de televisión, las cadenas principales de Atresmedia continúan dominando el ranking de canales en el consumo digital, por segundo mes consecutivo.

laSexta.com lidera el top de este agosto alcanzando 7,5 millones de visitantes únicos, lo que supone escalar dos posiciones en ranking de General News. Sigue a unas distancias inalcanzables para su inmediato competidor (+448%).

antena3.com le sigue consolidando su liderazgo frente a su inmediato competidor con 7 millones de visitantes únicos y una ventaja de un +8% frente a su adversario directo.

En laSexta.com, una vez más, los espacios de actualidad y los informativos de la cadena han seguido destacando durante un mes marcado por la ola de calor y los graves incendios forestales registrados en numerosas regiones de España, así como, en el plano internacional, la crisis humanitaria agravándose en Gaza. Lo han hecho desde Al Rojo Vivo, laSexta Noticias, Más Vale Tarde, laSexta Clave y laSexta Xplica.

La mejor información deportiva ha continuado con Jugones y Aruser@s, siempre madrugador, ha arrancado con fuerza la temporada en las mañanas.

Antena 3 se ha impuesto a su competidor gracias al seguimiento de sus espacios informativos y de actualidad, destacando nuevamente con las ediciones de Antena 3 Noticias, que han sumado en agosto 68 meses ininterrumpidos a la cabeza y con sus ediciones como las más vistas.

Espejo Público Verano se ha despedido mejorando los resultados del año anterior y, en las tardes, YAS Verano también ha crecido y se ha convertido en el magacín más visto del periodo estival. Sueños de libertad ha seguido imbatible en la sobremesa de la cadena, liderando como la serie más vista de la TV, mientras La ruleta de la suerte y Pasapalabra han hecho lo propio cada día como los programas más vistos de agosto.

Onda Cero logra 2,7 millones de visitantes únicos

En cuanto a las radios del grupo, Onda Cero alcanza los 2,7 millones de visitantes únicos, gracias -entre otros temas- al seguimiento de los incendios que han arrasado buen parte de España y a las coberturas vinculadas al conflicto de Gaza.

Por su parte, Europa FM llega a los 537.000 visitantes únicos, con una combinación única de música con los "éxitos de hoy y tus favoritas de siempre".