Antena 3 arranca la semana líder de audiencia (15,9%)

El estilo "gangnam" conquistó la octava gala de 'Tu Cara Me Suena'. Santiago Segura ganó anoche la última edición del programa de Antena 3, que se convirtió en la más vista de esta temporada con más de 3,3 millones de espectadores y el 22,1% de share.



'Tu Cara Me Suena' fue líder absoluto de su franja de emisión y matinene el liderazgo del late night. Antena 3 anotó un 27,2% de cuota en esa franja horaria, imponiéndose al resto de la oferta televisiva.



El programa presentado por Manel Fuentes alcanzó picos del 41% de audiencia durante su emisión. Destaca la audiencia lograda entre el público femenino (24,5%) y entre los espectadores de 55 a 64 años, con más del 24% de cuota. Lidera en ambos targets, así como entre el público de 45 a 64 años.



Por ámbitos, 'TCMS' fue líder en Valencia (32,4%), Cataluña (21,3%), País Vasco (21,7%), Galicia (20,5%), Castilla-La Mancha (25,4%), Canarias (25%), Asturias (19%), Baleares (24,8%), Murcia (24,1%) y Castilla y León (24,1%).



RÉCORD EN LAS REDES SOCIALES

La octava gala de 'Tu Cara Me Suena' ha pulverizado su propio récord de comentarios y espectadores sociales en esta temporada. El programa de anoche consiguió reunir a 62.566 espectadores y más de 137.366 comentarios, alcanzando picos del 82% del share social, según tuitele.tv.



La imitación de Santiago Segura fue la que marcó el 'minuto de oro' en las redes, a las 23:15 horas, con 3.416 comentarios por minuto. El programa de Antena 3 volvió a copar los 'trending topic' de la noche en Twitter: con 23 TT nacionales (#TuCaraMesuena8, Katy Perry, Anna Simon, California Girls, Carlos Latre, Pablo Abraira, Javier de Pecos, Santiago Segura, Gangnam Style, Luz Casal, La de Camela, Yuri, Roko, Sting, Jeanette, María del Monte, Arturo Valls de Rihanna, Umbrella, Arturo Valls, Daniel Diges, Montserrat Caballé, Edu Soto, Sandie Shaw) y 12 mundiales (#TuCaraMesuena8, Carlos Latre, Pablo Abraira, Javier de Pecos, Santiago Segura, Luz Casal, Camela, María del Monte, Arturo Valls de Rihanna, Daniel Diges, Edu Soto, Sandie Shaw).



ANTENA 3, LÍDER DEL LUNES

Antena 3 arranca la semana como líder absoluta, con el 15,9% de audiencia. La cadena se impuso en +0,2 puntos a Telecinco y +4,2 puntos a La 1. El Grupo Antena 3 suma una cuota de pantalla total el 29,6% de audiencia, con un 29% en prime time. Antena 3 es líder del mes con el 13,9% de share (+0,2 puntos que Telecinco).



Antena 3 lideró las franjas del late night (27,2%) y la Mañana (17,7%), donde 'Espejo Público' es el magazine líder del día (20% de audiencia). El programa presentado por Susanna Griso supera en 0,3 puntos a 'El Programa de AR' de Telecinco (19,7%) y en 9,2 puntos a 'La Mañana' de La 1 (10,8%).



Por la tarde, 'Bandolera' superó los 1,5 millones de espectadores (12,8%). Después, 'El Secreto de Puente Viejo' mantiene sus datos por encima de los 1,8 millones de espectadores (17,5%). Los concursos de Antena 3 superan los 2 millones de espectadores: 'Ahora Caigo' anotó un 18,2% de share y 'Atrapa un Millón' marcó su mejor audiencia de esta temporada, con más de 2,1 millones y el 15,3% de share.