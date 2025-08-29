Antena 3, imbatible también en agosto: líder absoluto y cadena que más crece

Antena 3 sigue imbatible en agosto con un 12,3% de cuota y reforzando su posición como TV líder ya durante trece meses seguidos (desde agosto de 2024). Nuevamente, es la cadena que más crece respecto a hace un año, liderando a más distancia de sus competidores. Continúa invencible también en Prime Time, la franja de máxima audiencia y más valorada por los anunciantes en la que obtiene un 12,3%, distanciándose de su competidor privado en +4,3 puntos y de la cadena pública en +2,6 puntos.

Además de la franja estelar, consolida su liderazgo en la Sobremesa (17,9%) y la Tarde (10,2%), revalidando su dominio en las franjas más importantes de la programación televisiva. De lunes a viernes, también lidera desde la Sobremesa al Prime Time registrando resultados más altos en todas ellas. En la Tarde, YAS Verano continúa como el magacín más visto y por delante nuevamente de su rival, mientras que Espejo Público Verano también se impone a su competidor privado.

Un mes más, arrasa con los informativos más vistos, logrando también los programas y las series más vistas de la TV.

Antena 3 Noticias sigue imparable y sus informativos vuelven a ser, y ya durante 68 meses consecutivos, líderes absolutos y los más vistos de la TV, alcanzando, además, la mayor distancia de la historia con su directo competidor (+10,8 puntos).

En cuanto a los programas, Antena 3 vuelve a protagonizar el ranking televisivo con La ruleta de la suerte y Pasapalabra a la cabeza y de nuevo líderes, al igual que Cocina abierta de Karlos Arguiñano.

Además de arrasar con los informativos y los programas más vistos cada día, Antena 3 vuelve a conseguir las series más vistas de la televisión: Sueños de libertad se mantiene líder invicta y en la primera posición del top de ficción alcanzando su 2º mejor dato histórico. Una nueva vida y Renacer también se sitúan en el top 5 más visto, como las series más vistas de la noche, y, además, consiguen su mejor mes en medio año, junto a La Encrucijada, la serie española más vista del Prime Time.

· Antena 3 Noticias (19,2% y +1,5 M) son los informativos más vistos, líderes durante 68 meses consecutivos. Es la opción informativa que más crece respecto a hace un año, +2,6 puntos. Aventaja en casi +11 puntos a su rival privado, la mayor distancia de la historia, y en +7,8 puntos a la oferta informativa de la cadena pública. Todas sus ediciones vuelven a ser líderes y consiguen una media de 2,4 millones de espectadores únicos:

o Antena 3 Noticias 1 (22,2% y 1,9 M) es el informativo y lo más visto de la TV en el mes. Encadena 91 meses de liderazgo en la sobremesa (desde febrero de 2018) con su mejor agosto en 18 años. Es el informativo de sobremesa que más crece respecto agosto-24, +2,1 puntos, y supera a su competidor directo por casi 13 puntos

o Antena 3 Noticias 2 (18,3% y +1,4 M) acumula 61 meses de liderazgo en el Prime Time y es el que más crece entre las ediciones de noche respecto a hace un año, +3 puntos. Aventaja a su rival en +10,1 puntos

o Antena 3 Noticias Fin de Semana (16,9% y 1,3 M) también suma 61 meses de liderazgo en el fin de semana y son las ediciones de fin de semana que más crecen respecto a hace un año, mejorando en una media de +2,2 puntos. Además, es su mejor agosto en 17 años. La 1ª edición (21,6% y +1,7 M) continúa líder durante 61 meses consecutivos en la sobremesa de sábados y domingos (desde ago-20) y repite como el informativo más visto del fin de semana, además de lo más visto en TV tras la edición diaria de sobremesa. Sube casi +4 puntos frente al año pasado, superando a su adversario en +15,3 puntos. La 2ª (12% y 896.000) lidera por 12º mes subiendo +1 punto respecto a hace un año.

o Noticias de la mañana (15%) registra su mejor cuota mensual de temporada tras crecer +1,6 puntos con relación a agosto de 2024

o Antena 3 Deportes es la información deportiva líder y más vista, imbatible en sus cuatro ediciones

· Espejo Público Verano (11,8% y 289.000) cierra mejorando sus datos respecto al verano pasado y subiendo +0,4 puntos frente a agosto de 2024. Es líder sobre su competidor privado por +0,6 puntos, aumentando la ventaja de 8.55 a 11.00 horas a +2,2 puntos tras subir en esta franja al 14%. Supera cada día los 2 millones de espectadores únicos

Antena 3 vuelve a conseguir los programas más vistos

Antena 3 lidera nuevamente el top de entretenimiento consiguiendo los programas más vistos de la televisión en agosto

· La ruleta de la suerte (22,3% y 1.531.000) encabeza el top de entretenimiento siendo el programa más visto y de mayor cuota de toda la TV y firmando su 2º agosto más visto de su historia. Alcanza 64 meses consecutivos de liderazgo con la mayor ventaja histórica sobre su competidor directo, +13,5 puntos. Más de 2,7 millones de espectadores únicos siguen a diario el programa, que triunfa también en fin de semana (19,7% y +1,2 M)

· Pasapalabra (20,5% y 1.423.000) le sigue en el top, de nuevo líder absoluto y a +12,5 puntos sobre su principal competidor y +12,8 sobre la cadena pública. Logra su mejor agosto de los últimos tres años tras subir +5 puntos respecto al año pasado y consigue 2,5 millones de espectadores únicos

· Cocina abierta de Karlos Arguiñano (16,4% y 775.000) sigue imbatible y lidera por 41º mes consecutivo con la mayor distancia sobre su principal adversario en un mes de agosto, +6,4 puntos, y mejorando sus marcas respeto a los dos últimos meses de agosto

· YAS Verano (10,2% y 711.000) crece respecto al verano pasado y se convierte en el magacín más visto del verano, líder sobre su inmediato competidor en verano

· El Hormiguero: 19 años juntos (10,5% y 1 M) sube a su mejor verano de los últimos tres años y es el programa líder entre privadas. Más de 2,9 millones de espectadores únicos han seguido cada noche el espacio en agosto

· Atrapa un millón (10,2%) es líder y el programa más visto en la noche de los sábados (a +3,4 y +1,8 puntos de sus rivales). Logra más de 1,3 millones de espectadores únicos cada semana

Sueños de libertad, líder y serie más vista de la TV

· Sueños de libertad (13,9% y 1.147.000) continúa como la serie más vista de la TV y logra su 2º mejor mes de la historia, sólo superado por el de estreno (febrero 2024). Líder invicta un mes más, aumentando la ventaja con sus competidores a +6 puntos y +5 puntos. Acapara también el ranking de emisiones de ficción del mes, con 9 del top 10

· Antena 3 se mantiene como referente también con las ficciones internacionales más vistas del mes gracias a Una nueva vida (11,4% y 825.000), también líder, y Renacer (10,7% y 745.000), que consiguen su mejor mes en medio año, ambas en el top 5 y las series más vistas del Prime Time

· La Encrucijada (10,3%) sigue líder en la temporada y como la ficción nacional más vista de la franja estelar

· El Peliculón (11%) es líder en agosto con prácticamente pleno de victorias