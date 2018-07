Will Smith rapea 'El Príncipe de Bel Air' 20 años después de su final

EN EL PROGRAMA DE ELLEN DEGENERES

'El príncipe de Bel Air' se despidió de la audiencia hace ya 20 años. Pese a este tiempo, hay cosas que no se olvidan, como la pegadiza canción que cada día daba inicio a la ficción. Su protagonista, Will Smith, ha recordado este rap en el programa de Ellen DeGeneres, donde ha demostrado que parece que el tiempo no pasa para él.