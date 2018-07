'The Leftovers' y 'Transparent' encabezan las nominaciones a los Critics’ Choice Awards

'The Leftovers' (HBO), con seis nominaciones, y 'Transparent' (Amazon), también con seis, encabezan las nominaciones a los Critics’ Choice Television Awards en las categorías de drama y comedia. Le siguen con cuatro 'Black-ish' (NBC), 'Mr. Robot' (USA Networks) y 'Penny Dreadful' (Showtime), todas con cuatro nominaciones.



'Fargo' es la gran triunfadora en las categorías de miniserie, donde acumula ocho nominaciones, la ficción que cuenta con más opciones a subir al escenario de The Barker Hangar en Santa Mónica el próximo 17 de enero para recoger un galardón.



De las seis nominaciones de 'The Leftovers' destacan la de mejor serie, mejor actor (Justin Theroux) y actriz (Carrie Coon). Las series 'Mr. Robot' y 'Penny Dreadful' han conseguido cuatro nominaciones, entre las que destaca la de mejor drama. Esta categoría la completan esta categoría las series 'Rectify', 'The Knick', 'UnREAL' y 'Empire'. Otras ficciones a destacar han sido 'Master of None' (Netflix) y 'UnREAL' (Lifetime).



En las categorías de comedia, 'Transparent' es la más nominada, optando a seis categorías. La serie que ha emitido Neox, 'Black-ish', también se encuentra entre las que cuenta con más opciones a recoger un premio (4). 'Catastrophe', 'Jane the Virgin', 'Master of None', 'The last man on Earth' y 'You’re the Worst'.