'The Flash' y 'Arrow' estrenan tráilers

La Comic-Con de Nueva York ha sido el lugar elegido para lanzar los tráilers de The Flash y Arrow.

ATENCIÓN SI SIGUES LEYENDO PUEDES ENCONTRARTE CON SPOILERS



El tráiler de 'The Flash', dura algo más de 2 minutos e intercala imágenes del primer episodio de la segunda temporada ya estrenado con contenido inédito.



El vídeo muestra más imágenes de Jay Garrick y Barry Allen juntos. Los Flash de los dos mundos se unen en esta temporada para combatir el mal, que en esta ocasión viene de la mano de Zoom.

La presencia del maligno también aparece en este nuevo tráiler. A los fans de la serie protagonizada por Gran Gustin les espera una temporada cargada de acción.



El primer episodio de la segunda temporada se estrenó en CW con más de 3 millones y medio de espectadores.



Por su parte, Arrow también ha lanzado un tráiler extenso de 2 minutos de duración en el que se muestra más detalles de lo que deparará su cuarta temporada.



El avance de Arrow no es muy diferente a lo que se ha estado mostrando hasta ahora. Aunque sí contiene imágenes inéditas y presenta al regreso de una 'Black Canary'.

La cuarta temporada de la serie se estrenó en The CW con 2,6 millones de espectadores.