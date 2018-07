Tras 30 temporadas, 'Los Simpson' dirá adiós

Ya son 27 temporadas, 27 años en emisión. Es muy difícil seguir sorprendiendo a los espectadores, pero 'Los Simpson' continúan imbatibles. Aunque parece que su final ya tiene fecha.



Tras el estreno de la 27ª temporada, el 'showrunner' de la ficción de Fox, Al Jean, ha declarado a The Hollywood Reporter, que es muy posible que la serie no siga después de la temporada 30.



"Es muy posible que no sigamos adelante con la negociación para completar las 30 temporadas. No me sorprendería que nos quedásemos en 28, aunque yo creo que al menos serán 30. Después de eso se tendrían que renegociar los contratos por lo que creo que nos quedaremos ahí, pero me he equivocado en otras ocasiones. Cuando llegué pensé que cinco temporadas eran suficientes", ha declarado Jean.



Precisamente, en esta 27ª temporada ocurrirán hechos inéidtos en la serie en todos estos años, como que uno de sus principales personajes salga del armario o que el matrimonio Simpson se dé un descanso.