Sofía Vergara y Kaley Cuoco, las actrices mejor pagadas de la televisión

Las risas mejor pagadas. Como cada año, 'Forbes' ha publicado el listado de las actrices que más ganan en televisión este año, tras conocerse los actores que más cobran. Dos de las más divertidas coronan esta lista con 28 millones de dólares: Sofía Vergara (de 'Modern Family') y Kaley Cuoco (de 'The Big Bang Theory').



La lista sigue con la medalla de bronce de Julie Bowen, también actriz de 'Modern Family', que gana 12 millones de dólares; a la que le sigue Ellen Pompeo, protagonista de 'Anatomia de Grey', ganando 11,5 millones de dólares.



En quinto lugar y cerrando el top 5 se encuentra Mariska Hargitay, actriz principal de la miniserie 'Law&Order', que genera la cantidad de, ni más ni menos, que 11 millones de dólares.



La lista continúa con la actriz de 'Parks and Recreation', Amy Poehler, quien ganó en 2014 más de 10 millones; la séptima Mindy Kaing, de 'The Mindy Project', con 9 millones y la octava y novena son, respectivamente, Kerry Washington de 'Scandal' y Patricia Heaton de 'The Middle', con 7 millones de dólares.



En los últimos puestos encontramos a las actrices Tina Fey y Emily Deschanel con 6,5 millones y cerrando la lista la actriz de 'House of Cards', Robin Wright, que se embolsa 5,5 millones, y Zooey Deschanel, conocida por la famosa serie 'New Girl', con 3 millones de dólares.