Los Simpson viven la 'Gagamanía'

Quedan pocos países en el mundo donde Lady Gaga no haya actuado ya. El último concierto confirmado es en Springfield, la ciudad amarilla más conocida. La cantante se convierte en personaje animado para la próxima temporada de Los Simpson.



Por la comedia de Fox han pasado ya incontables estrellas del cine, la televisión y la música. Michael Jackson, George Harrison, Lenny Kravitz o

Britney Spears son algunos de los cantantes que han dado conciertos en Springfield.



Lady Gaga se interpretará a si misma en uno de los episodios que se emitirá en 2012, según informa Entertainment Weekly. "Yo hago música, pero no hago doblaje todo los días de la semana. Estos personajes son convincentes y sinceros. He tenido que recordarme constantemente la sinceridad del humor", ha dicho la cantante.



El episodio en el que participará se titulará "Lisa Goes Gaga", donde actuará para Lisa, hará un 'flash mob' por las calles de Springfield e incluso "acabará besando a Marge", según a adelantado Lady Gaga.