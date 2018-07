Cómo han cambiado los protagonistas de 'Sensación de vivir'

La década de los 90 estuvo repleta de series que fueron la referencia para la moda de esos años y 'Sensación de vivir' fue una de las series de cabecera de muchos jóvenes, y no tan jóvenes.



El reparto de la serie estaba formado por Jennie Garth, Jason Priestley, Ian Ziering, Shannel Doherty, Tori Spelling, Brian Austin Green, Luke Perry, Tiffani Thiessen, Gabrielle Carteris,Vanessa Marcil, Kathleen Robertson y Joe E. Tata, entre otros.



Sin embargo, el éxito de una serie no les asegura a sus protagonistas una carrera del mismo éxito en la televisión. El primer capítulo de la serie se estrenó el 4 de octubre de 1990 y la serie se alargó hasta el año 2000, cuando los actores se despidieron de la serie dejando bastante atrás la adolescencia. ¿Pero qué pasó con ellos después de 'Sensación de vivir'? Son pocos los actores que han conseguido un papel más o menos de relevancia en otras series.



Jennie Garth, la actriz que daba vida a Kelly Taylor, siguió bastante pegada al mundo de la televisión y realizó varias TV Moviesy series como 'The $treet', 'Lo que me gusta de ti' o 'Sensación de vivir: La nueva generación', un spin-off de la serie madre.



Brian Austin Green, el encargado de dar vida a David Silver, uno de los chicos guapos de la serie, ha sido uno de los pocos que ha conseguido rentabilizar su paso por la serie. El actor ha estado en otras ficciones como 'Smallville' o 'Terminator: las crónicas de Sarah Connor', pero sobre todo su principal papel lo encontró en 'Mujeres desesperadas', incorporándose en la séptima temporada.



Su compañero Jason Priestley, Brandon Walsh en la ficción de los 90, ha sido otro de los más prolíficos, sobre todo en proyectos de la pequeña pantalla como 'Call Me Fitz', 'Haven', 'Tru Calling' o 'Medium'.



Tiffani Thiessen, Valerie Malone en 'Sensación de vivir', es otra de las actrices que más suerte ha tenido en el mundo de la interpretación. La también actriz de 'Salvados por la campana' ha estado en otras series como '¿Qué hacemos con Brian?', 'Fastlane. Brigada especial' y, sobre todo, la serie de éxito 'Ladrón de guante blanco'. Thiessen ha estado en la serie 54 capítulos dando vida a la mujer de uno de los protagonistas.



Shannen Doherty, que dio vida a Brenda Walsh, poco después encontró otra serie de éxito de los 90, 'Embrujadas'. La actriz estuvo en la serie durante tres temporadas e interpretó a la hermana mayor, Prue Halliwell. Doherty también apareció en el spin-off de la serie.



