Sean Bean habla sobre su aparición en la 6ª temporada de 'Juego de Tronos'

El actor, que interpreta a Ned Stark, el patriarca de los Stark, y que protagoniza lo acontecido en la Torre de la Alegría, ha desmentido su regreso a la ficción de HBO tal y como publica el portal Winter is Coming. En concreto, Bean fue preguntado por esta posibilidad en la premiere de "The Martian" y lo dejó muy claro: "Me cortaron la cabeza en la primera temporada". También descartó la posibilidad de volver en un flashback: "No lo creo".



Pero, ¿será un flashblack?Pese al secretismo en torno al rodaje de 'Juego de Tronos', las filtraciones son inevitables. 'Watchers on the Wall' ha dado a conocer diversos detalles que podrían cambiar la manera de tratarse lo ocurrido en la Torre de la Alegría.



El medio ha publicado que en las grabaciones del Castillo de Zafra se ha dejado ver Isaac Hempstead-Wright, actor que interpreta a Bran Stark. Así, cabría la posibilidad de que no se tratase de un flashback, sino de una de las visiones que sufre el pequeño Stark.



La comarca del Señorío de Molina, una de las zonas más despobladas de España denominada la "Siberia española" por su climatología extrema, y que se define por su sosiego, tiene estos días más ajetreo del habitual por el rodaje de la serie "Juego de Tronos" en el castillo de Zafra.