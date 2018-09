'Riverdale': Sus actores revelan los complicados momentos en los que sus fans fueron demasiado lejos

Queda muy poco para que los seguidores de 'Riverdale' puedan ver cómo continúa la ficción con el inminente estreno de su tercera temporada el próximo 10 de octubre.

En muy poco tiempo la ficción se ha convertido en toda una sensación y muchos son los fans que han cosechado sobre todo dentro del público más joven. Pero, como todo, siempre hay un lado bueno y otro no tan positivo de ser una persona famosa a nivel mundial.

Algunos de los protagonistas de 'Riverdale' han confesado en una entrevista a 'Rolling Stone' algunas de las anécdotas más complicadas que han vivido con sus seguidores y que no olvidan.

Este es el caso del actor K.J. Apa, Archie, en la serie, quien se encontró un post it pegado en su ventana por parte de un admirador. Pero lo malo fue cuando quiso quitarlo del cristal y vio que era imposible porque estaba pegado: "Debe haber usado una escoba con pegamento para fijarlo o algo, sacándolo por la ventana y pegándolo a la mía", y es que fue su mismo vecino quien lo puso.

Tras enterarse Apa hablo muy enfadado con él para pedirle que no volviese a hacer nada parecido ni invadiera esa línea tan íntima.

Camila Mendes, Verónica en la ficción, ha sido otra de las actrices quien ha confesado algún momento inusual con un fan. Aunque en su caso el desenlace no es tan malo: "Un fan me envió 100 dólares en mi cumpleaños", comenta.

Un presente que no esperaba pero que reconoce finalmente se quedó: "No voy a mentir, de todas formas, me lo quedé", afirmaba. Para después apuntar sorprendida que "¡ni siquiera mi mejor amigo me da 100 dólares en mi cumpleaños!".