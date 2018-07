¿Qué sucederá con Jon Snow? Nuevas teorías sobre el personaje de 'Juego de Tronos'

Por muchos fichajes, nuevas localizaciones, cambios respecto a los libros... La verdadera cuestión sobre la sexta temporada de 'Juego de Tronos' es ¿qué sucederá con Jon Snow?

A partir de aquí, habrá spoilers. Si no has visto la quinta temporada, no sigas leyendo...



¿Ha muerto realmente Jon Snow? Esa es la gran pregunta que dejó sin contestar 'Juego de Tronos' después de su último episodio. Al no haber (de momento) libros con los que continuar la historia de la serie, los fans de 'Juego de Tronos' no tienen más remedio que esperar a la sexta temporada, que podremos ver en primavera de 2016 en HBO.



Después de meses de rumores, teorías, especulaciones y comentarios acerca de la posible muerte de Jon Snow, que ya confirmaron los showrunners de la serie de HBO, una nueva noticia podría echar por tierra todo lo que se ha dicho acerca de él.



Kit Harington, el actor que interpreta a Jon Snow en la ficción, ha estado también en el set de rodaje. ¿Significa entonces que Snow no ha muerto? ¿O que sí ha muerto pero que será resucitado por alguien? Todo apunta a que será así.



Hace unas semanas vimos cómo Harington llegaba al aeropuerto de Belfast, donde se localiza el Muro. También pudo verse que mantenía el corte de pelo de Jon Snow en el torneo de tenis de Wimbledon, que debe mantener por contrato.



Aunque no hay pruebas gráficas de su paso por el set de rodaje de 'Juego de Tronos', el hecho de que se haya filtrado la noticia podría darle un respiro al actor, prácticamente bajo vigilancia constante desde que terminara la quinta temporada de la serie.