Unos seguidores de 'Juego de Tronos' han creado un mapa que reproduce el mundo en el que se desarrolla la serie basada en las novelas de George RR Martin. Ninguna novedad, hasta el momento, si no fuera porque en el mismo que se muestran las increíbles distancias que recorren los personajes de la novela original 'Canción de Hielo y Fuego' en el mundo de Poniente. Y recordemos que, salvo Daenerys que eventualmente va en Dragón... el resto las recorre a pie, a caballo o, en el mejor de los casos, en barco.



Entre las noticias que llegan desde las diferentes localizaciones del rodaje de la sexta temporada y el goteo constante de "producción fan", los seguidores de 'Juego de Tronos' no tienen casi tiempo de aburrirse hasta que lleguen, en abril de 2016, los nuevos capítulos.



Estos aficionados han trabajado muy duro para conseguir este mapa que da más detalles de los personajes de 'Juego de Tronos'. Para conseguir el mapa, los fans de la serie de Martin, han utilizado una cita de los libros para calcular la escala real de las distancias en Poniente.



En "Tormenta de Espadas", el hermano de la Guardia de la Noche, Sam Tartly, dice que el muro es "100 leguas de largo". El muro se expande desde una punta de Poniente a otra. Martin dijo que una legua equivale a tres millas (4,8 km). A partir de ahí, los fanáticos han echado cuentas para ir calculando las distancias.



El mapa ha revelado unas distancias kilométricas enormes que tiene Poniente, y es que los Stark, Lannister, Targaryen y compañía han recorrido unas distancias que quitan el hipo.

Petyr Baelish, más conocido como Meñique, ha viajado casi 2.000 millas (3.218 km) desde Desembarco del Rey hasta Invernalia. En la quinta temporada, hizo el mismo recorrido a la inversa, y sólo tardó dos episodios. La distancia estimada de este viaje es de 1.500 millas (2.414 km), aproximadamente. El equivalente es viajar desde Maine hasta Florida... pero a caballo.



En la cuarta temporada, Yara Greyjoy viajó en desde las Islas del Hierro hasta Fuerte Terror. A pesar de que este viaje no se vio en pantalla, es posible que Greyjoy navegó rodeando todo el continente de Poniente, recorriendo más de 4.000 millas (3.437 km).



Daenerys Targaryen quiere regresar a Poniente, pero ha viajado en la dirección equivocada cerca de 5.000 millas (8.047 km). A partir de Pentos, se dirigió al este atravesando Essos para obtener el poder. ¿La veremos en la sexta temporada asaltar el Trono de Hierro e incrementar así su contador de kilómetros?



Por último, Tyrion Lannister, que ha sido el que más millas ha recorrido en todo Poniente. Ha recorrido el Norte de Poniente hasta llegar a la Bahía de los esclavos. En total, se estima que el Lannister más querido -por el público, que no por los suyos- haya recorrido una distancia de 6.500 millas (10.461 km). Lo equivalente a ir y volver de Nueva York a San Francisco... todo al trote, claro.