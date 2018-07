¿Qué personaje de 'Juego de Tronos' ha aparecido en el set de rodaje en Belfast?

El rodaje de la sexta temporada de 'Juego de Tronos' sigue avanzando y un veterano de la serie ha dado la sorpresa en Belfast.



El personaje sobre el que más se ha hablado este verano ha vuelto a 'Juego de Tronos'. Sí, Kit Harington, o Jon Snow en la ficción, ha regresado.

¡Atención! Esta noticia puede contener spoilers si no has acabado la quinta temporada, no sigas leyendo.



El diario 'Daily Mail' ha sido el encargado de filtrar las fotos, aunque el motivo por el que el actor está de nuevo en el set de rodaje es todavía un misterio. Su presencia en el set puede deberse a varios motivos, por lo que no se puede afirmar de forma oficial que su personaje siga con vida.

SPOILER ALERT: This Game of Thrones character might not be dead after all http://t.co/wnmju55SS8 pic.twitter.com/sqoZJnKtj6 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) septiembre 25, 2015

El que fuera Guardia de la Noche en la serie de HBO fue asesinado por sus propios compañeros en el último capítulo de la quinta entrega, y aunque tanto algunos compañeros de trabajo, como los 'showrunners' y guionistas de la ficción se han empeñado en afirmar que Snow está muerto, la presencia de Harington en el set ha hecho saltar las alarmas.





'Juego de Tronos' volverá a contar con localizaciones españolas en su sexta temporada, que se estrenará en abril de 2016.