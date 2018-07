¿Qué hacen Margaery Tyrell, Daenerys Targaryen y Cersei Lannister juntas? ¿Nuevo pacto entre familias en el horizonte de 'Juego de Tronos'? Los rumores sobre posibles tramas de la sexta temporada de la ficción de HBO se han disparado tras filtrarse en las redes sociales una imagen en la que las actrices Natalie Dormer, Emilia Clarke y Lena Headey posan juntas durante el rodaje de la ficción en nuestro país.



Pero la verdad de esta foto es muy distinta: las tres actrices se reunieron para realizarse unas fotos promocionales para la sexta temporada, según confirmaron portales como Los Siete Reinos, AlfaBetaJuega, The Watchers of the Wall y otros medios.