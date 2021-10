El personaje de 'Sex Education' que podría no volver para la temporada 4

El pasado 17 de septiembre se estrenaba la esperada tercera temporada de 'Sex Education'. De nuevo los alumnos del instituto Moordale comenzaban el nuevo curso entre polémicas, nuevas relaciones y amistades.

Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Aimee Lou Wood, Mimi Keene, Tanya Reynolds y Patricia Allison (entre muchos otros), volvían a ponerse en la piel de Otis, Maeve, Eric, Aimee, Ruby, Lily y Ola para contarle al mundo sin pelos en la lengua los problemas de estos peculiares adolescentes.

Gracias 'Tudum', el evento para fans de Netflix, pudimos saber que 'Sex Education' había sido renovada para una cuarta temporada, pero lo cierto es que hay un personaje que podría no volver para los nuevos capítulos.

¡Cuidado! Estas avisado, a partir de aquí comienzan los spoilers. En el último capítulo de la tercera temporada vemos como por fin Otis y Maeve se declaran su amor después de mucho tiempo entre idas y venidas, pues Otis comenzó una relación con Ruby y Maeve con Isaac.

Sin embargo, los fans se llevaron una gran decepción al descubrir que Maeve decide irse a estudiar a Estados Unidos y por tanto debe despedirse de Otis. Es entonces cuando Otis le pregunta en qué situación se encuentran y ella responde que "tendremos que ver dónde estamos cuando regrese".

Las declaraciones de Emma Mackey

La actriz que interpreta a Maeve dijo en una entrevista tras el estreno de la tercera temporada que le resulta muy difícil seguir interpretando a "una joven de diecisiete años de por vida": "Realmente me preocupo mucho por ellos y he hecho amigos para toda la vida. Pero la naturaleza agridulce de esto es que tampoco puedo tener diecisiete años para siempre. Me seduce la idea de escribir una película y concebir algo. Estar presente en la concepción de una historia, trabajar en ella, verla y luego elegir un equipo".

