Un personaje de 'Anatomía de Grey', 'asesinado' por Shonda Rhimes

PORQUE NO LE GUSTABA EL ACTOR

Shonda Rhimes, 'showrunner' de series como 'Anatomía de Grey', 'Scandal' o 'How to Get Away With Murder', es consciente del poder que tiene. Muestra de ello fue la decisión que tomó de "matar" a un personaje de 'Anatomía de Grey', simplemente porque no le gustaba el actor que le daba vida.