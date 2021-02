'Outlander': Sam Heughan habla de los "desacuerdos" con Caitriona Balfe mientras confiesa su cercana relación

Todos los seguidores de 'Outlander' son conscientes de la tremenda química que hay entre sus dos protagonistas dentro de escena, Sam Heughan y Caitriona Balfe quienes llevan más de 6 años interpretando a Jamie y Claire Fraser.

Pero, una vez que están fuera del rodaje los actores siguen manteniendo una relación excepcional. Y es que, tras tantos años juntos Sam y Caitriona han entablado una relación de amistad muy cercana.

Ambos son un pilar muy fuerte en la vida del otro pero, como en toda amistad, también hay momentos de desencuentro. Por lo que Heughan y Balfe no iban a ser menos.

Así, el actor que está inmerso en muchos proyectos ha dedicado unas sinceras palabras a su coprotagonista en el libro 'Clanlands: Whisky, Warfare, and a Scottish Adventure Like No Other' que ha escrito junto a su compañero en 'Outlander' y en 'Mens in kilt', Graham McTavish. Puedes verlo en el vídeo de arriba de la noticia.

