Milo Ventimiglia habla sobre su desnudo en 'This Is Us', la nueva serie de NBC

'This Is Us', el nuevo proyecto televisivo de NBC, trata sobre un grupo de personas, muy dispares, que a pesar de compartir solo la fecha de nacimiento, pronto verán como sus vidas se entrelazan unas con otras.

El argumento de la serie parece interesante pero, sin duda, lo que más ha dado que hablar ha sido el tráiler, en el que Milo Ventimiglia enseña sus bonitas posaderas.

En una entrevista con Vulture, el actor ha tenido la oportunidad de hablar de la serie y no ha dudado el comentar su desnudo, que ha revolucionado Internet.

"No pueden enseñarlo en televisión, pero no es gran cosa. Lo van a cortar y dejar un lado de mi cadera o algo así. Pero cuando vi el tráiler estaba como: 'Guau, ese es mi culo y mi culo está ante mi cara. Ok, allá vamos", aseguró el actor.

Su compañera de reparto, Mandy Moore, tampoco dudó en comentar el inesperado desnudo. "Sé muy bien que todos hemos sido eclipsado por el trasero de Milo. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Es un muy buen culo. Llegué a mirarlo durante casi un día entero", ha afirmado la actriz.

La esperada ficción creada por Dan Fogelman se estrenará el próximo 20 de septiembre.

Si tú también quieres ver el "pompis" de Milo Ventimiglia, dale al play del tráiler que dejamos sobre estas líneas. ¿Qué te parece?