Megan Fox sustituirá a Zooey Deschanel como protagonista de 'New Girl'

Megan Fox regresa a la pequeña pantalla y lo hace con un papel protagonista. La actriz norteamericana será la sustituta de Zooey Deschanel en 'New Girl', debido al embarazo de esta última.



Los productores de la serie decidieron grabar la quinta temporada en cuanto acabó la cuarta para que los guionistas pudieran justificar la desaparición de Deschanel de la serie, pues todavía no tienen en mente que Jessica se quede embarazada todavía.



La actriz dará vida a Regan durante varios episodios de la quinta temporada. El argumento de la nueva temporada explicará cómo Jessica formará parte de un jurado popular durante varios episodios, por lo que Fox será una farmacéutica que ha alquilado la habitación de Jessica por ese periodo de ausencia de Jessica.



'New Girl' regresa a la pequeña pantalla en enero de la mano de Fox. La serie representa una de los puntos más fuertes de la cadena, con 94 episodios emitidos a sus espaldas.