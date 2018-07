Matthew McConaughey quiere que vuelva 'True Detective'

Matthew McConaughey fue el protagonista de la primera temporada de 'True Detective' junto a Woody Harrelson. Una serie por la que recibió grandes críticas gracias a su interpretación de Rust Cohle.



El actor ganador de un Oscar ha declarado recientemente en una entrevista en The Rich Eisen Show que echa de menos a su personaje en la serie de HBO: "Extraño a Rust Cohle. Echo de menos verle las noches de los domingos. Echo de menos ver 'True Detective'... Era un hombre feliz cuando estuvimos inmersos en el proyecto durante seis meses, porque estaba en mi burbuja... He hablado con Nic sobre ello, tendrían que darse unas circunstancias adecuadas".







La tercera temporada de 'True Detective' continúa en el aire, ya que HBO aún no ha confirmado ni su renovación ni su cancelación.