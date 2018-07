Más personajes de 'Breaking Bad' visitarán 'Better Call Saul'

Que se convirtiera en el mejor estreno de la historia de la televisión por cable estadounidense no ha hecho más que confirmar algo evidente: había ganas de más 'Breaking Bad'. La serie 'Better Call Saul', una precuela/'spin off' de la ficción protagonizada por Bryan Cranston, contará con más cameos del universo Heisenberg.



"Los guionistas tienen una pizarra en la sala donde escriben y ahí tiene apuntados todos los personajes que han aparecido en Breaking Bad. Son como pequeños personajes que aparecen o se les hace referencia", ha asegurado Bob Odenkirk, el actor que interpreta al abogado Saul Goodman, en declaraciones al portal Digital Spy.



Junto a Saul Goodman, los personajes de la serie matriz como Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) o Tuco (Raymond Cruz) ya han aparecido en el 'spin off' de 'Breaking Bad'. Pero no serán los únicos.



Antes del rodaje de la serie, ya se había rumoreado con la posible aparición de algunos de los personajes principales de la serie matriz como Walter White (Bryan Cranston), Jesse Pinkman (Aaron Paul) o Gustave Fringe (Giancarlo Esposito). Odenkirk desvela en esta entrevista que habrá varios personajes que aparecerán en 'Better Call Saul': "Si nos adentramos en ese mundo, veremos cuatro o cinco personajes más, o al menos oiremos hablar de ellos".