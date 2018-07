Kit Harington desvela el posible futuro de Jon Snow en 'Juego de Tronos'

El actor, conocido por interpretar a Jon Snow en 'Juego de tronos', ha hablado sobre el futuro de la serie de HBO en una entrevista y los fans, que aún tratan de asumir los acontecimientos que cerraron la quinta temporada, ya han sacado sus propias conclusiones.



Durante una entrevista con un medió holandés, Kit Harington ha hablado sobre su personaje y su futuro en la serie, ya que en los últimos minutos del último capítulo de la quinta temporada de la popular serie de HBO, Jon Nieve es apuñalado. ¿Pero, realmente muere su personaje?



"Ahora ya se exactamente cuanto durará mi contrato en la serie", comentó el actor. Ante esta respuesta el entrevistador intentó averiguar lo que todos los fans de la popular serie de HBO se están preguntando: ¿Estará Jon Nieve en la sexta temporada de 'Juego de Tronos'?



"¡Buen intento! (Risas) No puedo hablar de eso. Pero digamos que 'Juego de Tronos' va a seguir formando parte de mi vida por un tiempo. Probablemente tenga treinta años cuando acabe.", cotestó el actor.



Kit Harington tiene actualmente 28 años, por lo que los seguidores de la ficción ya se han apresurado a calcular que el actor británico continuará en la serie, al menos, dos temporadas más.



Esta noticia puede ser una posible confirmación por parte del actor aunque a casi nadie ha pillado por sorpresa ya que hace unos días fue visto en el set de rodaje de la serie.



Una gran incógnica ya que, de momento, no hay libros con los que continuar la historia de la historia de 'Juego d Tronos', por lo que no nos queda más remedio que esperar a la sexta temporada, que podremos ver en primavera de 2016.