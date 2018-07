'Juego de Tronos' despide su sexta temporada con capítulos más largos

La recta final de la serie de HBO durará más tiempo. No, no es que vaya a tener más capítulos, sino que el último episodio de esta entrega será el de mayor duración de la serie.



Los dos últimos episodios de la sexta temporada de 'Juego de Tronos', titulados "Battle of Bastards" y "The Winds of Winter", tendrán una duración de 60 y 69 minutos, respectivamente según informa EW.