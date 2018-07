'Juego de Tronos' completa su reparto con una "nueva" Cersei Lannister

La actriz Essie Davis, protagonista de la película de terror 'The Babadook', es el último fichaje de 'Juego de Tronos'. La superproducción de HBO se encuentra en pleno rodaje de la sexta temporada, pero continúa confirmando incorporaciones.



Según el portal Entertainment Weekly, Davis interpretaría a una miembro de una troupe de teatro itinerante que en Braavos estrena una obra llamada "The Bloody Hand" (la Mano sangrienta), una versión de las intrigas de la nobleza de Desembarco del Rey. En esa obra, Davis interpreta a la reina Cersei Lannister.



La sexta temporada de 'Juego de Tronos' se está grabando actualmente en Irlanda del Norte y en España, en ciudades como Girona, Tudela, Peñíscola o Almería. La nueva entrega no se estrenará en HBO hasta la primavera de 2016.