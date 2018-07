Jeffrey Dean Morgan da pistas de Negan

El intérprete cambia totalmente de registro en este nuevo reto. Meterse en la piel del personaje más malvado de los cómics de 'The Walking Dead' no es tarea fácil, y menos para Dean Morgan, que siempre -o casi siempre- ha tenido que interpretar a personajes buenos.



Jeffrey Dean Morgan es conocido por sus papeles en 'Anatomía de Grey' o 'Extant'. El actor también tiene un pequeño papel en 'Batman v Superman: El amanecer de la Justicia' como Thomas Wayne, padre de Bruce Wayne.



En el recuerdo queda su interpretación como El Comediante en la adaptación cinematográfica de la aclamada novela gráfica 'Watchmen', un personaje más oscuro y desalmado, mucho más en la línea de lo que puede ofrecer su Negan.



Aprovechando una convención de 'Supernatural' la semana pasada en Pasadena, California, Morgan reveló que sabía quién era Negan antes de aceptar el papel, pero que supone un reto importante para él, ya que siempre había interpretado a otro tipo de personajes.



"De alguna forma me había acostumbrado a interpretar al 'chico bueno'... Ya sabéis, un tipo duro por fuera con un corazón de oro", apuntó. "¿Tiene Negan corazón?" preguntó el actor, que no dudó en explicar que está "emocionado" y que es una oportunidad única y que espera con "ganas".



Dean Morgan se mostró encantado por participar en la serie de AMC y de interpretar al malvado Negan: "Estoy súper emocionado. Va a ser genial, os lo prometo. Va a ser algo completamente diferente a lo que me habéis visto hacer".



¿QUIÉN ES NEGAN?

Negan es el líder de la banda de Los Salvadores, una brutal banda que atemoriza, roba y extorsiona a las colonias de supervivientes de las manadas de caminantes. Aunque la banda asegura que están para ofrecer protección, sólo utilizan la fuerza como único método de ejecución.



Otra de las características del nuevo enemigo de Rick es su lenguaje. Negan siempre tiene palabras de mal gusto en su boca, tacos y malas expresiones en su discurso. También utiliza un humor negro que gustará a pocos.