Isabel II busca los gazapos históricos de 'Downton Abbey'

Además de contar con una audiencia fiel y multitudinaria parece que 'Downton Abbey' cuenta con un público muy "real". La mismísima reina Isabel II de Inglaterra se ha declarado como una fiel seguidora de la serie británica, ya que le encanta descubrir pequeños errores en la trama de la serie de Julian Fellowes.



Según la revista 'People' y el autor Brian Hoey, que ha escrito varios libros sobre la familia real, la reina está totalmente enganchada a 'Downton Abbey'. "Le encanta encontrar los fallos en la historia", comentó Hoey.



"No suelen confundirse. Sin embargo la Reina ha encontrado algunos gazapos en algunos episodios, como en el que un joven oficial británico llevaba medallas que no le habían concedido cuando estaba vivo", explicó Hoey.



Además, la Reina de Inglaterra parece no ser el único miembro de familia real británica enganchada a la serie. Kate Middleton, duquesa de Cambridge, visitó el set de la serie hace unos meses y charló con el reparto, confesándose también fan de la ficción.



'Downton Abbey' estrenará su sexta y última temporada a finales de año. Hace unas semanas, los actores se despedían en las redes sociales y recibían un homenaje de la Academia de Cine y TV británica.