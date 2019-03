'Homeland' y 'Girls', mejores series en los Globos de Oro

Las series de la temporada han recogido sus frutos en forma de Globo de Oro. 'Homeland' y 'Girls', mejor serie de drama y de comedia respectivamente, han terminado con el reinado de grandes series que hasta el año pasado se llevaban todos los premios: 'Mad Men' y 'Modern Family'.



La noche comenzaba con divertido discurso a dos bandas de la mano de las presentadoras de la gala: Tina Fey y Amy Poehler, protagonistas de las comedias '30 Rock' y 'Parks and Recreation' y nominadas por sus papeles. La cadena NBC ha sido la encargada de retransmitir la 70ª gala de los premios que concede anualmente la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.



El Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles se vistió de largo para recibir a todas las estrellas del cine y la televisión. Uno de los primeros premios que se entregaron fue el de mejor actriz secundaria de ficción que fue para Maggie Smith. La actriz de 'Downton Abbey' (que no se encontraba en la gala) ha sido la única que ha recogido un Globo de Oro para la serie de Julian Fellowes; Michelle Dockery se volvió a de manos vacías a Inglaterra.



'HOMELAND', GRAN TRIUNFADORA DE LA NOCHE

Ni Dockery ni Julianna Margulies, Glenn Close o Connie Britton han podido hacer nada frente a Claire Danes, que recogió su segundo Globo de Oro consecutivo por su papel de Carrie Mathison en 'Homeland'.



La serie del momento ha recogido tres de los cuatro premios a los que optaba. La interpretación del soldado Nicholas Brody le ha valido a Damian Lewis un nuevo premio: el Globo de Oro al mejor actor seguro que lo coloca muy cerca del Emmy que recogió en la última edición de los premios más importantes de la TV.



'Homeland' repite por segundo año consecutivo al recoger el premio a la mejor serie del año, imponiéndose al esperado regreso de 'Breaking Bad' y a la nueva ficción de Aaron Sorkin, 'The Newsroom'. Era uno de los premios más esperados, ya que tras cuatro años consecutivos, 'Mad Men' se ha quedado sin premio (y sin nominación; tan solo Jon Hamm ha consguido una para la serie de Matt Weiner).



La única categoría entre las que estaba nominada 'Homeland' y que no ha ganado ha sido la de mejor actor secundario (Mandy Patinkin). El ganador ha sido Ed Harris por su papel del candidato republicano a la presidencia de EEUU John McCain en la miniserie 'Game Change'.



'GAME CHANGE' ARRASA EN LAS CATEGORÍAS DE MINISERIE

El Globo de Oro a Ed Harris ha sido uno de los tres premios que ha recogido la miniserie de HBO sobre la carrera electoral del partido republicano en las elecciones estadounidenses. 'Game Change' ha conseguido premios para sus actores protagonistas: Julianne Moore y Ed Harris por sus interpretaciones de Sarah Palin y John McCain. La ficción de la cadena de cable ha recibido también el Globo de Oro a la mejor miniserie.



La miniserie que ha batido todos los récords de audiencia de las cadenas de cable ha recibido el premio que se esperaba: Kevin Costner ha recogido el Globo de Oro al mejor actor protagonista de miniserie por su papel en 'Hatfields & McCoys'.



'GIRLS', MEJOR COMEDIA

En el apartado de comedia televisiva, la serie creada, dirigida y protagonizada por Lena Dunham ha sido la gran triunfadora. 'Girls' ha recogido los premios a mejor actriz de comedia (para Dunham, ¿quién si no?) y el de mejor comeida del año.



La sorpresa en comedia ha sido el galardón a Don Cheadle como mejor actor de comedia por 'House Of Lies'. Este año, Matt LeBlanc se ha quedado sin premio, al igual de Jim Parsons ('The Big Bang Theory', que se ha vuelto de vacío) y Alec Baldwin, compañero de Tina Fey en '30 Rock' (serie que finaliza el próximo 31 de enero).