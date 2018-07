Un hombre recrea una de las escenas más tiernas de 'Los Simpson' en honor a su hija

'Los Simpson' es una serie de inspiración para multitud de guionistas, pero también para personas en su vida diaria. En esta ocasión, ha sido un ciudado estadounidense el que ha recreado una de las escenas más tiernas de la serie.



"Mi divorcio comenzó en 2008 antes de que mi hija naciera. Debido a problemas con mi expareja, no tuve la oportunidad de estar el día que nació, y sentí que iba a ser muy difícil ser padre cuando la situación entre mi ex y yo empeorase", afirmaba este hombre en sus redes sociales.



Sin embargo, desde el momento en que nació su hija, su vida cambió por completo y decidió emplear una escena de 'Los Simpson' protagonizada por Homer para demostrar su amor por su hija.



El capítulo comienza cuando Homer deja su trabajo en la central nuclear para pasar más tiempo con su familia y dedicarse al trabajo de sus sueños. Sin embargo, Marge se queda embarazada de su tercer hijo, Maggie, por lo que Homer tiene que regresar a la Central, donde el señor Burns le readmite, pero no sin antes colocarle un cartel que reza "no olvides que estás aquí para siempre". Homer, dolido por todo lo ocurrido, cambia de opinión cuando la pequeña Maggie le agarra el pulgar nada más nacer.







Esta historia se narra a través de un flashback, cuando Homer le contaba a Bart y Lisa por qué razón no había ninguna foto de Maggie en el álbum familiar. "Claro que hay fotos, pero las tengo donde más necesito que me alegren la vida", explicaba Homer.



El capítulo termina mostrando el cartel colocado por el señor Burns, pero esta vez con fotos de Maggie que tapan de forma estratégicas algunas letras para formar la frase "do it for her", hazlo por ella en castellano.



