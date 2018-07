Un hombre ingiere LSD y pasa dos días viendo un maratón de 'Los Simpson'

Un fan incondicional de 'Los Simpson' ha decidido ver un maratón de la serie de una forma distinta. El hombre ingerió una droga llamada LSD y disfrutó de las aventuras de la familia amarilla durante dos días seguidos.



Además, el afectado sacó unas conclusiones de la serie de Matt Groening que no dudó en compartir en Reddit, un sitio web. Bajo el sobrenombre de 'doobieschnauzer', el hombre reconoce haber encontrado "verdades ocultas" en la serie.



El usuario de Reddit, por supuesto, no duda en afirmar que 'Los Simpson' es la mejor serie de la historia y está dispuesto a hacérselo saber a todo el mundo, incluso a los marcianos. "Les voy a entregar todas las temporadas de la serie en DVD, o en cualquier formato que ellos puedan ver", afirmbaba en su escrito en el sitio web.



Las conclusiones de este hombre también incluyen una identificación con los personajes de cuatro dedos. "Todos hemos sentido que no somos apreciados, y hemos sucumbido a la influencia de gente mala", afirmaba en referencia a Bart.



En cuanto a Lisa, afirma que "todos sentimos que no estamos llegando a ninguna parte, pese a nuestras virtudes". Pero dentro de sus reflexiones no podía faltar Homer, del que afirma que "todos tratamos de aliviar el dolor de una vida que nunca nos va a satisfacer, hasta el punto de herir a nuestros cerebros".



Sin embargo, entre tanto discurso negativo, el usuario afirma que 'Los Simpson' "ha hecho que la sociedad americana evolucione".