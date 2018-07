Donde dije digo, digo Diego. La cadena HBO ha anunciado que finalmente no habrá una segunda temporada de la comedia 'The Brink', tras anunciar que la renovaba.



Según informa la propia HBO en una nota, esta decisión se produjo "después de evaluar nuestras necesidades de programación". Por ello han decidido que, desafortunadamente, no pueden "darle a 'The Brink' la atención que merece para una segunda temporada". 'The Brink' se suma a 'Luck', otra ficción que la cadena canceló a pesar de haber anunciado su segunda temporada.



La serie protagonizada por Jack Black y Tim Robbins era una comedia negra sobre tres agentes del gobierno con pocas habilidades, o directamente bastante torpes, que trabajan para los Estados Unidos en misiones con el fin de evitar que se llegue a producir la Tercera Guerra Mundial.