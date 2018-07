George R. R. Martin: "Ya sé quién va a terminar sentado en el Trono de Hierro"

George R. R. Martin, el escritor de las novelas que han inspirado la serie de la HBO 'Juego de Tronos', ha dado unos cuantos avances de qué nos depararán sus libros, y la opinión que tiene de la adaptación que está haciendo la serie de televisión.



El escritor ha avanzado que por fin se ha puesto manos a la obra con las dos últimas novelas, con las dos a la vez, y ha adelantado que por fin tiene claro quién será el rey de Los Siete Reinos. "Ya sé quién va a terminar sentado en el trono", afirmaba Martin, según la web 'Los Siete Reinos'.



El autor también habló en las convenciones de Worldcon y Bubonicon de la opinión que le merece la adaptación que está realizando la serie. Martin afirmó que no está "totalmente contento".



El escritor también ha querido resaltar que algunos personajes de sus libros siguen vivos, y que el hecho de que ya no aparezcan en la serie, no va a 'matarlos' en sus novelas.



Martin también criticó la creación del personaje de Tyrion, construido por Peter Dinklage, y afirmó que el Lannister más controvertido de la serie no se asemeja al que construyó en sus páginas.



La sexta temporada de 'Juego de Tronos' se estrena en la primavera de 2016 y, de momento, se encuentra rodando sus primeras imágenes en Girona. El set de rodaje ha vuelto a visitar tierras españolas en esta nueva entrega y rodará en varias localizaciones de varios lados de España.