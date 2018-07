'Fear The Walking Dead' arranca su promoción

'Fear The Walking Dead' llega en verano para aterrorizar la parrilla televisiva. La cadena AMC ha publicado el primer cartel oficial en el que se puede ver una imagen tenebrosa en la que se puede ver a un zombie al final de un pasadizo.



Cliff Curtis, Kim Dickens, Frank Dillane, Alycia Debnam Carey, Elizabeth Rodriguez, Mercedes Masohn, Rubén Blades y Sandrine Holt son, por ahora, los actores y actrices que conforman el reparto del spin-off de la serie zombie de AMC.



"Tengo que decir que no considero esta serie una precuela de 'The Walking Dead', ya que habrá un punto en un determinado episodio de esta serie que se alineará con la segunda temporada de la ficción madre, y otro con la tercera. Así que vamos a estar avanzando en el tiempo hasta el punto en el que pasaremos del inicio del brote. ¿Por qué se llegará tan rápido a ello? Eso será un misterio", ha dicho Robert Kirkman, creador de los cómics y productor de la serie.