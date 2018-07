Un español crea la primera versión sinfónica de la música de 'Juego de Tronos'

Raúl Llanes es profesor de música en el conservatorio de Huelva y la idea de trabajar con la partitura original creada por el múscio irano-alemán ya le rondaba desde hace tiempo la cabeza.



Un trabajo en el que "la principal dificultad de adaptación ha sido cambiar las sonoridades de las cuerdas al viento de una banda de música, ya que el tema original está hecho para instrumentos de cuerda", explica el músico.



Y todo por la pasión este profesor onubense por la serie de la cadena HBO, lo que hizo que no solo se fijase en las andanzas de Eddard Stark, señor de Invernalia, o Jon Arryn, sino que su oído se quedaba pendiente en cada capítulo de los acordes de la banda sonora, por lo que decidió realizar un arreglo "hecho para una plantilla de banda convencional y piano".



Con ello, se ha conseguido un trabajo que será estrenado en las próximas semanas, con alguna diferencia con el sonido original del tema, como el añadido de contracantos en las trompas y bombardinos en la melodía principal.



El autor de la nueva versión entiende que'Juego de Tronos' "es una serie muy actual y que conecta mucho con la juventud", que a veces es menos afín a escuchar bandas de música. "Y ya que me gustaba bastante el tema principal me decidí en hacer este arreglo", ha añadido.