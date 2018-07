Emily, la novia de Raj en 'The Big Bang Theory', se convertirá en un personaje fijo

Una de las comedias más importantes de la televisión, 'The Big Bang Theory', tendrá un nuevo personaje fijo. La elegida ha sido Laura Spencer, la actriz que da vida a Emily, la novia de Raj. Su personaje ha pasado de tener un papel recurrente a aparecer de forma asidua en la novena temporada.



El personaje no aparecerá en todos los episodios, pero será cada vez más habitual ver a la novia de uno de los protagonistas, Raj, en la serie, según informa 'TVLine'.



Este ascenso responde a la necesidad de las tramas que desarrollará esta novena temporada, según informa una fuente cercana a CBS.



Emily apareció por primera vez en la séptima entrega de la serie como dermatóloga, y poco a poco, el personaje fue creado una relación con Raj.



Además, si todo sigue igual, el personaje de Laura Spencer acompañará al resto de protagonistas durante unos años más. La cadena CBS ya anunció en marzo de 2014 la renovación de la serie por tres temporadas más.



"La comedia es un pilar fundamental de nuestra parrilla y The Big Bang Theory es la comedia más potente de la televisión", afirmaba Nina Tassler, presidenta de CBS Entertainment.



La novena temporada de 'The Big Bang Theory' ya se ha estrenado, y con un éxito rotundo, con más de 15 millones de espectadores por capítulo. Disfruta de sus otras temporadas, todos los días, en Neox.